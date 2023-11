A múzeumban a kiállítást meztelenül is meg lehetett nézni - az egésznek érdekes üzenete van (FOTÓK)

A rendezvényt a Katalán Régészeti Múzeum szervezi a Katalán Nudista Klubbal együttműködve, hogy a látogatók a művészetet legtermészetesebb formájában tapasztalhassák meg. Ahogy a CNN közölte, a nudisták korlátozás nélkül megtekinthették a múzeum összes kiállítását.

A katalán múzeum szervezői 2023. október 28-án indították útjára az egyedülálló kiállítást, amit 90 perc alatt idegenvezetővel vagy önállóan bejárhatják az épületet.

A Barcelona museum opened its doors to nudists, holding a special tour during which visitors could ditch their clothes. pic.twitter.com/9Cz9lXvl5A