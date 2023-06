A művész egy úszó szigetet hozott létre 100 ezer műanyag flakonból - növényeket is termeszt rajta (FOTÓ+VIDEÓ)

100 ezer flakonból úszó szigetet csinált. A projekt megvalósítását akkor kezdte el, amikor tudatosult benne, hogy a műanyag palackok jó építőanyagként szolgálhatnak.

Egy műanyag flakon lebomlása akár 450 évig is eltarthat. Ez a tény mérgező hulladékká teszi, amely veszélyezteti a környezetet, ugyanakkor nagyon tartós építőanyag is. Sowa biztos abban, hogy a műanyag palackok és más hulladékok szigetek építésére vagy terület bővítésére való felhasználása az emberiség jövőjét képezi.

Azok a tárgyak, amelyek normál esetben hulladéknak tartunk, és nem tudják újrahasznosítani, értékes erőforrásként szolgálhatnak.

"Az a sok szemét, amivel nem tudunk mit kezdeni, valójában megoldhatja a világ problémáit"

- mondta.

A szigetnek a Joyxee nevet adta, és a mexikói Isla Mujeres szigete mellett található. Építéséhez a műanyag palackok mellett rétegelt lemezt és fa raklapokat is használt - ezek tartják felszínen a szigetet.

A sziget magját hálókban tárolt műanyag palackok alkotják, a szerkezetet pedig fák tartják össze, amelyek gyökerei a műanyag köré tekeredtek. A Richart-szigeten nem kerül hulladék a kukába. A művész mindenféle hulladékot felhasznál, hogy vonzóbbá tegye projektjét. Még kertet is épített rá. Eleinte csak bokrok voltak a konténerekben, később vadon termő mangrove is megtalálta ott a helyét. Később már fákat is ültetett. Gyökereik fokozatosan az alapokra nőttek, és megerősítették az egész szerkezetet.