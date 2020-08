Nádai Anikó lesz a jubileumi, tizedik Való Világ Powered By Big Brother női műsorvezetője, az RTL Klub pedig sajtóközleményben most azt is elárulta,

hogy Puskás Peti lesz a férfi műsorvezető.

A nézőknek ismerős lesz a páros, ugyanis az előző évadot is közösen vezették.



(via24.hu)