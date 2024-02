Műanyagpalackokat tölt meg homokkal a férfi - így épít házakat a sivatagban (VIDEÓ+FOTÓ)

Tateh ilyen könyörtelen körülmények között született és nőtt fel, és ez volt az oka annak is, hogy egy ilyen projekt elindítása mellett döntött. Nem idegenek számára a helyi lakosság problémái, és lehetőség szerint igyekszik segíteni rajtuk. Mint a Dotyk portál beszámol róla, a férfi téglaházban született, de mint ő maga nyilatkozta, kiszárította a nap, és nem volt könnyű a családjának.

A barátságtalan környezet motiválta a cselekvésre. Elmondása a háza, amit épít, nemcsak kényelmes, tartós is. Mivel nem volt elég pénze egy klasszikus ház építésére, alternatívát talált. A palackokat homokkal tölti meg, ezek egyfajta építőelemek, amelyeket cementtel, agyag és szalma keverékével kombinál. Az első ház építésekor 15 ezer palackot használt fel.

Háza lényegesen hűvösebb a hétköznapi épületekhez képest. Alkotásaira az ENSZ is felfigyelt, amely a menekültek megsegítésének remek lehetőségének tartja ezeket a házakat. Tateh ezért pénzt kapott, és csapatával további 25 házat épített a szaharai menekülttáborokban.

#ErasmusMundus scholarship-winner Tateh Lehbib Braica found a way to help refugees whilst protecting the planet: https://t.co/xzXy5wZwRg pic.twitter.com/OxrZIkPjOu