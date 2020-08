Monica Bellucci a svéd Anita Ekberget játssza egy olasz filmben

A napokban fejeződtek be Rómában az Anita Ekberg svéd színésznőről (1931-2015) forgatott játékfilm felvételei, amelyben Monica Bellucci alakította az egykori modellből lett filmcsillagot.

Antongiulio Panizzi olasz rendező The Girl in the Fountain (Lány a szökőkútban) című életrajzi filmjének kedvéért az 55 éves Bellucci szőkére festette a haját.

Mint a színésznő a Corriere della Sera című lapnak elmondta, a film a címszereplő saját szemszögéből mutatja be az életét és egyúttal a fiatalabb nemzedékek is megismerhetik a mozinak ezt a korszakát. Panizzi filmje felidézi Federico Fellini Édes élet (La dolce vita) című remekművének olyan klasszikus jeleneteit is, mint amikor Ekberg a Trevi-kútban fürdött.

Az Olaszországban letelepedett svéd színésznő ragyogó karrierje után, élete alkonyán magára maradt és szegénységben, nélkülözve halt meg.

Belluccit a filmezés mellett színházi feladatai is lefoglalják. Csütörtökön lesz a premierje a közép-olaszországi Spoletóban egy Maria Callasról szóló drámának, amelyben ő alakítja a világhírű énekesnőt. A Lettere e memorie (Levelek és emlékek) című darabot, amelyben a színésznő szerint a díva "ereje, szépsége és nőiessége" is megmutatkozik, Tom Volf rendezte meg.



