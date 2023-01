Mit bánnak meg leginkább a haldokló betegek? Egy egészségügyi nővér kiderítette

Nem egyszer látott halált, kínt és bánatot. Tapasztalatainak köszönhetően úgy döntött, hogy tanulmányt készít, amelyben azt helyezi középpontban, hogy az emberek mit bánnak meg legjobban közvetlenül a haláluk előtt – számol be az Unilad portál.

Elárulta, hogy a betegek gyakran azt bánják meg leginkább, amivel az idejüket töltötték. Bronnie elbeszélgetett az emberekkel életük utolsó 12 hetében, és megosztotta a kutatás eredményeit a The Top Five Regrets of the Dying című könyvben. A listán az ötödik helyre az került, amely szerint a halálos betegek emberek boldogabbak szerettek volna lenni. Ezután a barátokkal való kapcsolattartás elhanyagolása következett.

Rengetegen megbánták azt is, hogy nem volt bátorságuk ahhoz, hogy őszintén kifejezzék az érzelmeiket. A rengeteg munka is felkerült a "listára". A legjobban azonban azt sajnálták, hogy nem önmaguk, hanem mások elvárásai szerint élték az életüket. A vizsgálat eredményeiről a TikTokon is szó esett, ahol arról lehetett hallani, hogy sokan feladták a barátságokat a munka miatt, illetve mert sok mindent kellett intézniük.

A családjukkal vagy barátaikkal töltött időt veszítették el a munka miatt, ami aztán fokozatosan elszakította őket kapcsolataiktól. Sok helyeslő megjegyzés jelent meg a videó alatt.

"Otthagytam a vállalati munkámat és eladtam a cuccaimat. Most egy furgonban élek és utazom"

- mondta egy felhasználó.

"Az az érzésem, hogy ez sok ember számára felér majd egy ébresztővel"

- írta egy másik. Egy másik hozzászóló hozzátette, hogy az embereknek élvezniük kell minden napot, mert a holnap egyikünk számára sem biztos.

