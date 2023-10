A Mirror összeállítást készített Vlagyimir Putyin állítólagos súlyos betegségeiről - a pletykák szerint már nincs sok neki hátra

Egy vitatott Telegram csatorna legutóbbi állítása szerint Putyinnak leállt a szíve múlt hétvégén, a biztonságiak bukkantak rá.

A Kreml kedden cáfolta az utóbbi állításokat, Dmitrij Peszkov szóvivő pedig „álhírnek” titulálta és elnevette magát azon állításokon, hogy Putyin hasonmásokat használ a nyilvános megjelenései során.

A hónap elején olyan információk keltek szárnyra, hogy az orosz elnök nagyon közel van a halálhoz, miután drasztikusan romlani kezdett az egészségi állapota. A Mirror készített egy összeállítást Vlagyimir Putyin állítólagos betegségeiről.

Szívroham

A General SVR Telegram csatorna rendszeresen arról ír, hogy Putyin halálos rákbetegségben szenved. Azt is állították, hogy vasárnap este „szívleállást” szenvedett moszkvai rezidenciáján. Elmondásuk szerint a politikust a földön fekve találták meg egy felborított étel- és italasztal mellett, majd bevitték egy közeli, egészségügyi létesítményekkel felszerelt szobába, ahol újraélesztették őt. Mivel időben kapott segítséget, sikerült megmenteni az életét - olvasható ezen a bizonyos Telegram-csatornán, aminek azonban egyetlen alkalommal sem voltak szilárd bizoonyítékaik az állításaikra. Azt is közölték, hogy az orosz diktátor legutóbbi megjelenésein, beleértve a külföldi látogatásokat is, egy hasonmás vette át a helyét.

Végső stádiumú rák

2022 novemberében jelentek meg először hírek arról, hogy Putyin Parkinson-kórban és hasnyálmirigyrákban szenved. Ezek az állítások állítólag a Kreml kiszivárgott kémdokumentumaiból és az SVR távirati csatorna által megosztott információkból származnak. Putyin állítólag 8 kilót fogyott, miközben a jelentett e-mailekben arról is volt olvasható, hogy prosztatarákja van.

Körülbelül ugyanebben az időben azt állították, hogy skizoaffektív rendellenességet (mentális betegség) diagnosztizáltak nála, és egy nyilvános rendezvényen egy pokróccal betakarózva látták őt. Egy Putyin körébe tartozó forrás szerint az orosz vezető elhalasztotta a műtétet az akkori győzelem napi felvonulás előtt. A csatorna arról is írt, hogy műtétet javasoltak neki, amelynek időpontjáról még egyeztetnek.

Tavaly decemberben egy dán magas rangú kém azt állította, hogy Putyin azért döntött úgy 2022-ben, hogy megtámadja az orosz hadsereg Ukrajnát, mert a rákgyógyszerek megalomániát okoztak nála. Állítólag a "nagyság téveszméi" és a Kreml vezetőjének "hold alakú arca" 2022 elején az onkológiai hormonkezelés mellékhatásainak a jelei.

2023 áprilisában arról számoltak be, hogy Putyin átmeneti "idegösszeomlást" kapott, miután erősebb rákgyógyszerre váltott. Akkor szóvivője, Dmitrij Peszkov nem tagadta, de "elég furcsának" nevezte ezeket a felvetéseket. Több orosz forrás azt állította, hogy Putyin megváltoztatta a rák elleni gyógyszerét, és állapota súlyosabb mint sokan gondolnák.

"Most egy harmadik kezelésen esik át"

- mondta Valerij Szolovej politikai elemző, a tekintélyes moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (MGIMO) volt professzora.

Állítólagos idegösszeroppanását követően az orvosok "antipszichotikus szert" adtak neki, ami segített az állapotán, sokkal jobban lett.

Parkinson-kór

2022 áprilisában keltek szárnyra azok a hírek, hogy Putyin képtelen egy helyben állni, nyilvános szereplés közben kicsavarta a lábát és remegett, és Parkinson-kórban szenved. Amikor Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnökkel találkozott, azt látták, hogy nehezére esik egy helyben állni, mintha ide-oda imbolygott volna, remegett a lába, amikor átadta az Orosz Föderáció Állami Díját Nyikita Mihalkov filmrendezőnek a Kremlben.

Egy orvosprofesszor megvizsgálta a felvételeket, és arról számolt be a Mirrornak, hogy Putyin valószínűleg Parkinson-kórban szenved.

"A remegés a Parkinson-kór egyik tünete lehet"

- mondta Angus Dalgleish, a St George's professzora, Londoni Egyetem, hozzátéve, aki teljesen biztos a politikus betegségében.

2022 májusában a Mirror kizárólag egy orosz hírszerzési forrás állításait közölte, amiben az áll, hogy Putyinnak legfeljebb 3 éve lehet hárra. Az FSZB tisztje azt mondta, hogy Putyin rákbetegsége előrehaladott állapotban van, sőt, látása is romlott, a végtagjai pedig ellenőrizhetetlenül remegnek.

