Milliókat nyertek a lottón, de végül kiderült, hogy csalásnak köszönhetően jutottak többmilliós összeghez

Amint arról az Unilad portál is beszámolt, a párosra akár 20 év börtönt is kiszabhatnak, és egyéb hatalmas pénzbírságok is számíthatnak.

A 63 éves Ali és a 29 éves Yousef az amerikai Massachusetts államból közel tíz évig követte el ezt a fajta csalást. Ebben az időszakban több mint 14 ezer sorsjegyet vásároltak. valódi nyertesektől. Kedvezményes áron vették meg tőlük.

Fotó: youtube.com/@alainchristian5562

A páros százalékos lottónyeremény-díjat kért azoktól, akik nem akarták, hogy a nevükhöz nagy összeget kapcsoljanak hozzá.

A vádlottak gyakran maguk vették igénybe az üzletek alkalmazottait, hogy ügyleti nehézségeikben segítsenek. Összesen több mint 20 millió dollárt sikerült csalással kicsalniuk. 2019-ben Ali kapta a legtöbb pénzt a szelvényeknek köszönhetően, majd őt követte másik fia, Mohamed , majd Yousef.

Hárman összeseb 1,2 millió dollárt csaltak ki az IRS-től mások jegyeinek felhasználásával. Ezenkívül hatalmas hamis szerencsejáték-veszteségről számoltak be adóbevallásaikon, hogy ellensúlyozzák az igényelt nyereményt.

"Ez nem szerencse, ez csalás"

- mondta Rachael Rollins ügyvéd a záróbeszéd során.

Mohamed egy hónappal ezelőtt bűnösnek vallotta magát, amikor be akarta csapni az adóbeszedésért felelős Internal Revenue Service (IRS) nevű amerikai kormányhivatalt. Ali és Yousef ellen azonban az összeesküvés mellett pénzmosással és hamis adóbevallás benyújtásával is vádat emeltek.

A párost több mint 20 év börtön és több százezer dolláros pénzbírság fenyegeti. "A Massachusetts Lottery és az Internal Revenue Service becsapásával a Jaafarok becsapták a rendszert, és több millió nehezen megkeresett adófizetői dollárt loptak el"

- tette hozzá Rollins.

Obkec/para