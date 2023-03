A milliárdos ingyenes oktatást szeretne biztosítani a szegény családból származó gyermekeknek

Az Unilad portál beszámolója szerint az ötletével leválthatnák a túlárazott magántanárokat, akik segítségével a tehetősebb gyerekek jobb eredményeket érnek el az iskolában.

Cutler, aki a kanadai Montreal városából származik, 2014-ben alapította meg a Paper nevű céget. Ez egy virtuális oktatási platform, amely a magántanároktól és oktatóktól származó ismereteket igyekszik a lehető leghatékonyabban és legolcsóbban a gyerekek rendelkezésére bocsátani. Vállalata alapítása óta több mint 1,5 milliárd dollárt gyűjtött be, köszönhetően a nagyvállalatok, például a Google befektetéseinek.

A milliárdosnak még diákkorában jutott eszébe ez az ötlet. Észrevette, hogy a gazdagabb tanulók jobb tanulmányi eredményeket érnek el, mint a szegényebbek.

A diploma megszerzése után barátjával, Roberto Ciprianival, aki jelenleg a Paper társtulajdonosa, nekiláttak a platform építésének. Ebben a FounderFuel által nyújtott 1,6 millió dolláros pénzügyi segítség segítette őket. Ez egy olyan cég, amely hozzájárulásokkal segít új, ambiciózus projektek beindításában.

A Paper platformot jelenleg több mint 400 iskolai körzet használja Észak-Amerikában, és körülbelül 3 ezer oktató és magántanár kínálja szolgáltatásait minden korosztály számára.

A szolgáltatás minden napszakban ingyenesen elérhető az anyagi nehézségekkel küzdő családok számára. A Paper fizeti az oktatás költségeinek nagy részét. Ez az elv nagyon hatékonynak bizonyult a koronavírus-járvány idején, amikor a platform segített a gyerekeknek otthonról tanulni.

