Mike Tysonnál elszakadt a cérna - egy repülőgép fedélzetén megvert egy utast (VIDEÓ)

A legutóbbi egy botrányos videofelvétel került elő, ahol az látható, hogy egy fedélzetén megver egy ismeretlen utast.

A szemtanúk szerint Tyson arra kérte a férfit, hogy álljon le, hagyja őt békén, de amikor erre a kérésre az illető nem reagált, elszakadt az egykori bokszolónál a cérna, és megütötte az őt piszkáló férfit.

Az áldozat szakadt pólóval, véres arccal hagyta el a repülőgépet.

Mike Tyson repeatedly punches guy in face on a plane for annoying him. pic.twitter.com/OixO3dTeWf