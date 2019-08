Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones Szlovákiába látogatott (FOTÓK)

Az amerikai színész és neje magánlátogatáson vett részt.

I first met #MichaelDouglas, icon of movie industry, during my Presidency of #72UNGA.As UN Messenger for Peace, Michael uses his talent also to promote global #disarmament. I was thrilled to continue our conversation & welcome him w/ wife #CatherineZetaJones to Bratislava today! pic.twitter.com/SGtpJpgMB0