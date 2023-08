Mi lesz Krausz Gábor Tóth Gabit ábrázoló tetoválásának sorsa a szakításuk után? (FOTÓ)

Krausz Gábor csütörtök délután a közösségi oldalán jelentette be, hogy Tóth Gabival hat év után véget ért a kapcsolatuk. A szakítás hírét később az énekesnő is megerősítette. A döntés okáról nem beszéltek, abban viszont megegyeztek, hogy a közös kislányukat, Hannarózát továbbra is együtt nevelik majd tovább, szeretetben és békében.

A szakítás után felmerül a kérdés, mi lesz a sorsa a Tóth Gabit formáló tetoválásnak, amit a séf még 2019 novemberében varratott magára.

"Vannak dolgok, amik az örökkévalóságig tartanak. Egy tetoválás, egy szerelem vagy a házasságunk! Szeretlek!"

– írta akkor Krausz a készülőben lévő tetoválásról.

Ha a séf esetleg a jövőben úgy dönt, eltávolíttatná a feleségét ábrázoló motívumot, két lehetősége is van: részt vehet lézertechnológiás tetoválás eltávolításon, vagy egy másik mintát is varrathat a meglévőre.



(24.hu)