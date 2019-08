Melania Trump és Justin Trudeau jócskán félreérthető fotóján kattog az internet népe

Hétvégén a franciaországi Biarritz városában gyűltek össze a világ vezetői és házastársaik a G7-csúcstalálkozón, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Melania Trump amerikai first lady találkozását pedig olyan szögből örökítették meg a fényképészek, mintha csak csókolóznának – írja a 24.hu a The Guardian nyomán.

'Everyone should find someone who looks at them the way Melania looks at Justin #Trudeau'?https://t.co/cTVsbQcl4i