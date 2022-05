Melania Trump először adott interjút a férje által elvesztett elnökválasztás óta - reméli, hogy újra visszatérhet a Fehér Házba

Melania Trump első interjúját adta azóta, amióta elhagyta a Fehér Házat. A volt First Lady utalt arra is, hogy van esély arra, hogy újra ott éljen, mert férje, Donald Trump már meglebegtette indulását a2024-es elnökválasztáson - írja a CNN .

"Azt hiszem, sokat értünk el a Trump-kormány négy éve alatt"

- mondta Melania Trump a Foxnak egy vasárnap reggel sugárzott interjúban, és hozzátette: "Soha ne mondd, hogy soha", amikor arról kérdezték, élhet-e újra a Fehér Házban. férje indul az újraválasztásért.

Az interjú során Trump megvitatta azt, amit ő a saját "NFT-projektjeinek" nevezett. Az egykori first lady több nem helyettesíthető tokent tervezett és bocsátott eladásra személyes honlapján, amelyek a sokszor digitális művészetnek számító blokklánc által hitelesített digitális gyűjtemények. A Melania Trump által árusított termékek mindegyike csak kriptovalután keresztül vásárolható meg, és az év elején eladásra bocsátott tételek első tétele nem érte el a nyitóajánlat kívánt 250 ezer dolláros pénzbeli küszöböt.

Általában a legtöbb first lady alapítványokat vagy szervezeteket hoz létre – amik nem profitorientáltak –, amelyek elősegítik a Fehér Házi hivatali ideje alatt megkezdett kezdeményezéseiket. Trump az interjú során ismét azt mondta, hogy az NFT-k eladásából származó bevétel egy részét – amelyek egyenként 150 dolláron szerepelnek – a nevelt gyermekek támogatására fordítják.

A CNN többször is kérdezte, hogy az eladások mekkora részét fordítják vagy fordították jótékonysági célokra, de nem kapott választ. Trump soha nem közölte nyilvánosan, hogy mennyi pénzt tett zsebre ezeknek a digitális tárgyaknak az eladásából, amelyeket tavaly év vége óta árul.

A volt First Lady arról is beszélt, hogy a Fehér Házban töltött ideje alatt nem szerepelt a Vogue magazin címlapján, ami több évtizedes hagyomány, amely tavaly folytatódott, amikor is a jelenlegi first lady, Jill Biden került a címlapra.

"Elfogultak, ellenszenvet éreznek, és ez annyira nyilvánvaló"

- mondta arról, hogy a divatmagazin miért nem foglalkozott vele soha, más first ladykkel ellentétben.

Melania az Egyesült Államok Joe Biden elnök általi irányításáról is beszélt, és megjegyezte:

"Szomorú látni, hogy mi történik, ha mélyebben megvizsgáluk a dologokat.Úgy gondolom, hogy sokan küszködnek és szenvednek. Szóval nagyon szomorú látni, és remélem, hogy ez idővel változni fog"

- jelentette ki Trump.

CNN/para