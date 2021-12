Megtörte a csendet a tragédiával végződő zenei fesztivál szervezője - tagadta, hogy tudta, mi történik a tömegben

Travis Scott az Astroworld fesztiválon történt tragédia óta először törte meg a csendet, és ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy nem tudta, mi történik a tömegben, és azt is elárulta, hogy a fülesén keresztül az illetékes személy nem mondta, hogy le kell állítani a show-t - írja a TMZ .

Az amerikai rapper Charlamagne tha Goddal ült le beszélgetni, hogy mindent elmondjon a tragikus houstoni fesztiválról.

Travis azt állítja, azt mondták bele a fülesébe, hogy „a vendég” AKA Drake után fejezze be a show-t, és fogalma sem volt arról, hogy milyen nagy a baj. A rapper az interjú alatt időnként nagyon érzelmes volt, különösen, amikor azokról a családokról beszélt, akik elvesztették szeretteiket. Azt is elárulta, hogy néhányuk hozzátartozójával már találkozott is.

"Elvesztették szeretteiket, én mindig ott akarok lenni mellettük, megoldom ezt a problémát, és gondoskodom arról, hogy ne forduljon elő ilyesmi a jövőben, és én leszek mindennek a szószólója."

- mondta a Travis.

Charlamagne megkérdezte Travist, hogy érez-e felelősséget a történtekért, és bár Travis elismeri, hogy ő volt a fesztivál arca, azt mondja, most az ő felelőssége, hogy rájöjjön, miért fordultak ilyen rosszra a dolgok, és hogyan előzheti meg a problémákat a jövőben. Nem hárítja másra a felelősséget. Míg többször nyomást gyakorolt rá a beszélgetőtársa, hogy mondja meg, ki a felelős, ő nem adott egyenes választ, a jövőbeli megelőzést emlegette. Azt mondta, művészként ő és csapata leginkább a show kreatív részére összpontosít, nem pedig a biztonságra és a logisztikára.

Travis szerint az egyik biztonsági intézkedés az lehetne, hogy a fesztiválon résztvevő rajongók karszalagjait egészség- és helymeghatározókkal lássák el, hogy így tudják azonosítani a tömegben felmerülő problémákat.

Scottot a média hevesen kritizálta azok miatt a fotók miatt, amelyeken Mark Wahlberggel és Michael Jordannel látható golfozás közben Hálaadás napján. Charlamagne megkérdezte Travist, miért döntött úgy, hogy elfogadja a golfozásra való meghívást. Erre azt válaszolta, hogy Mark és Jordan mindig jók voltak hozzá, és a golfozás csak a kikapcsolódása része volt.

Az interjú vége felé Charlamagne kíváncsi volt arra, hogy a rapper képes lesz-e valaha is túltenni magát a történteken vagy megbocsátani magának a történteket, erre ő így válaszolt:

"Nehéz, nem az volt a szándékom, hogy bántsam vagy ártsak az áldozatok családjainak. Azt akartam, hogy jól érezzék magukat."

