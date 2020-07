Megszólalt Naya Rivera volt férje a színésznő halálával kapcsolatban

Most megszólalt volt férje egy megható üzenetben:

Ez annyira igazságtalan… nincsenek arra szavak, amivel kifejezhetném, mennyien vagyunk, akiknek egy lyuk tátong most a szívében. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni ezt. És nem tudom, valaha képes leszek-e. Az élet igazságtalan. Nem tudom, mit kell most mondani. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egymásra találhattunk és az ég a legcsodásabb kissrácot adta nekünk. Az élet jó és rossz időszakok váltakozása, azt hiszem, a fiunkkal most egy kicsit kevésbé lesz rossz. Egy részed mindig velünk marad. Hiányzol. Szeretünk. Szeretlek.