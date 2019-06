Megszólalt Hajdú Péter a szakításról

Ahogy tegnap írtuk : szakított Hajdú Péter és modell barátnője, Alföldy Anna! Pedig a szerelmesek néhány hete még boldogan számoltak be a Story magazin címlapján ciprusi álomnyaralásukról, arról, mennyire boldogok egymás oldalán, ám Anna oldaláról eltűntek a közös fotók, így azonnal elindultak a pletykák: megromlott a kapcsolatuk – írja a Blikk.

– Nem vagyunk együtt, valóban szakítottunk

– erősítette meg szűkszavúan a Blikknek a szétválás tényét Hajdú Péter, arról azonban nem nyilatkozott, mi is történt pontosan.

– Szeretném, ha minél előbb lecsengene ez a dolog, de annyit azért elmondhatok, egyáltalán nem hirtelen felindulásból történt a szakítás

– nyilatkozta a Blikknek a modell.

Pedig egy darabig úgy tűnt, Hajdú Péter Anna mellett végre újra megtalálta a boldogságot, amelyre a válása óta vágyik.

– Láttam, hogy Anna gyönyörű, de el kellett telnie pár hétnek, hogy úgy érezzem, érdemes lenne komolyabban is megpróbálni ezt a kapcsolatot – mondta még márciusban a Storynak, amelyből az is kiderült, Hajdú annyira komolyan gondolta, hogy a gyerekeinek is mesélt Annáról. Ám úgy tűnik, hiába tervezgették együtt a közös jövőt.

