MEGRENDÍTŐ: Annyira gyors ütemben rosszabbodik Bruce Willis állapota, hogy már volt feleségét, Demi Moore-t sem ismeri fel

A pár jóban maradt a szakítás után is, ezért volt férje leépülése nagyon fáj a színésznőnek.

A Moonlight rendezője, Glenn Gordon Caron, amelyben a színész szerepelt az 1990-es években, biztosította a rajongókat arról, hogy Willis még mindig Bruce, egészségi problémái ellenére.

"Már nem is beszél. Korábban lelkes olvasó volt, nem akarta, hogy bárki is megtudja, most már azonban nem az. Nem rendelkezik minden nyelvtudással, de ennek ellenére ő mégis Bruce. Amikor vele vagy, tudod, hogy ő Bruce, és hálás vagy azért, hogy itt van, de az életöröme már a múlté”