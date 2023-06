Megnyílt az Egyesült Királyságban Európa legnagyobb vidámparkja (FOTÓK)

Egyes attrakciók ára eltérő, de a szlovák vidámparkokhoz képest nagyon hasonlóak az árak.

A terület egy négyzetkilométert foglal el, és a látogatók számos szórakozási lehetőségek közül választhatnak. Vannak olyan klasszikus látnivalók, mint az autodrome, a hullámvasút, a láncos körhinta és az úgynevezett Waltzer, amely Angliában és Írországban minden vidámpark központi eleme. Ezek játékautók, amelyek a központ körül forognak. A szervezők nem feledkeztek meg a gyerekekről sem, több mint 100 attrakciót készítettek nekik, köztük ugrálóvárakat, csúszdákat és kis hullámvasutakat.

A Hoppings Funfair, amely több mint 400 látnivalóval és számos hullámvasúttal és körhintaval büszkélkedhet

A bátrabbak számára is vannak látnivalók. Az egyik egy teljesen új körhinta, a Rocket Ride, ami a látogatókat 50 méter magasságig löki a levegőbe, majd megfordul gyorsan a földet ér.

Az Óriás-megfigyelő kerék vagy az óriáskerék az egyik legrégebbi építmény az egész vidámparkban. Az emberek több mint 60 méteres magasságból gyönyörködhetnek a odafentről a tájban. A harmadik kihívást jelentő látványosság az úgynevezett Mach Bomber, egy hullámvasút, amely akár 130 kilométeres óránkénti sebességgel száguld.