Meglett a rapper "ámokfutásának" a következménye: Kanye Westet kitiltották 24 órára az Instagramról zaklató bejegyzései miatt

A 44 éves Wester ideiglenesen kizárták az Instagram-fiókjából, és nem tud posztolni, kommentálni vagy üzeneteket küldeni – közölte a TMZ és a Rolling Stone.

A Meta, az Instagram anyavállalatának szóvivője a TMZ-nek elmondta, hogy West legutóbbi bejegyzései megsértették a platform gyűlöletbeszédre, zaklatásra vonatkozó irányelveit, ami 24 órás tilalmat eredményezett.

West sértő tevékenységének legutóbbi példája egy faji rágalmazás volt, amelyet állítólag a Daily Show műsorvezetőjének, Trevor Noahnak az IG-oldalán jelent meg.

A rapper online támadása a komikus ellen azután történt, hogy Noah kedd este hosszasan kommentálta Kim Kardashiannal való szakítását, és azt, hogy West bánt az exnejével a váláskor.

A Meta szóvivője azt is elmondta a TMZ-nek, hogy a cég kész további lépéseket tenni, ha a jövőben további jogsértések történnének. A Facebookot is birtokló Meta korábban más prominens személyiségeket is kitiltott, köztük Donald Trumpot is, akivel West állítólag jóban van.

West legutóbbi tevékenysége a közösségi médiában az volt, hogy két olyan videoklipet tett közzé új, „Eazy” című dalához, amelyekben egy olyan Pete Davidson komikushoz hasonló figura szerepel, akit bántalmaznak és megkínoznak.

Az első videót látván a 41 éves Kim Kardashian "dühösnek" érezte magát - nyilatkozta korábban egy forrás People magazinnak.

Hogy ez ne legyen elég, a hét elején a rapper megosztott az Instagramon egy fotót, amelyen 8 éves lánya, North hátizsákján gombostűvel volt átszúrva egy földönkívüli figura, egy másik gombostűvel Kardashian, a harmadikkal pedig West arca.

"Ez a lányom hátizsákján volt mút héten, amikor "megengedték", hogy találkozzak vele"

- írta West a képaláírásban.

"Ezért dolgozok olyan keményen a családomért, hogy minden áron megvédjem a őket. Otthonom papjaként ne aggódj, Northy Isten még él."

A bejegyzéshez fűzött, azóta törölt megjegyzésében Kardashian arra kérte Westet, hogy ne sugározza ezt a narratívát, megosztva vele, hogy ma reggel látta a gyerekeit.

„Kérlek, hagyd abba ezt a viselkedést, ma reggel itt voltál, és elvitted a gyerekeket az iskolába”

– írta.

Kardashian hét év házasság után 2021 februárjában nyújtotta be a válókeresetet. A valóságshowsztárnak és Westnek (Ye) négy közös gyermeke született: North, Chicago, Saint és Psalm

A négygyerekes anyuka március 11-én tette hivatalossá kapcsolatát Pete Davidsonnal az Instagramon több mint egy héttel azután, hogy jogilag egyedülállóvá nyilvánították őt. Ő és Davidson először 2021 októberében kerültek a címlapokra.

People/para