Megkezdte börtönbüntetését a a Született feleségek sztárja

Huffmant férje, William H. Macy vitte el kocsival Dublinba, a San Franciscó-i területi női börtönhöz. A fegyintézetet a média Club Fed néven emlegeti, a Forbes 2009-es listáján a tíz legkényelmesebb büntetés-végrehajtási intézet között szerepel, számos hollywoodi híresség fordult meg már a falai között.

Huffman három rabbal került egy cellába, amelyben nyitott, közös vécé van. A színésznőt öt alkalommal ellenőrzik naponta a cellában, de használhatja a tornatermet, a könyvtárat és a tévészobát.

A börtön szóvivője elmondta, hogy Huffmanra is azok a szabályok vonatkoznak, mint a többi rabra. Khaki színű nadrágot és blúzt, hozzá barna pólót kell viselnie, és köteles egy nevével ellátott kitűzőt hordani a ruháján. Az ébresztő hajnali ötkor van, a reggeli 5.30-kor, az ágyakat 6 órára kell rendbe tenni. Az orvosi szűrésen átesett elítéltek általában az étkeztetésben, a karbantartásban vagy csoportosan dolgoznak.

Az 56 éves Huffmant szeptemberben ítélték 14 nap börtönre, 30 ezer dollár bírságra és 250 órányi közösségi munkára, továbbá egy évre próbaidőre az után, hogy bűnösnek vallotta magát a lánya egyetemi felvételijét érintő csalásban és megvesztegetésben.

Az Emmy-díjas színésznő az ítélethirdetéskor könnyek között kért bocsánatot. Mint mondta: „Megijedtem. Hülye voltam, és nagyon rosszul döntöttem”.

A bíróság hangsúlyozta, hogy Huffman egy olyan felvételi rendszert akart kijátszani, amelyet már amúgy is eltorzított a pénz és a kivételezés.

Huffman volt az első szülő, akit az igazságügyi tárca szerint az eddigi legnagyobb felvételi botrányban elítéltek. Az ügyben 51 vádlott szerepelt. A legtöbben a felvételi tanácsadót, William Singert fizették le, hogy elintézze, hogy a gyerekek tesztjei sikerüljenek. Mások pedig azért fizettek Singernek, hogy megkenje az edzőket, és így sportolóként kerülhessenek be a gyerekeik az egyetemre.

Huffman 15 ezer dollárt adott Singernek, hogy feljavítsa nagyobbik lánya felvételi tesztjét. Singer bevallotta, hogy lefizette azt, aki a teszteket ellenőrizte, hogy javítsa ki a lány válaszait.

A vizsgálat során kiderült, hogy Huffman viszonylag keveset fizetett a felvételi sikeréért, akadt olyan szülő, aki 500 ezer dollárt szánt rá.

