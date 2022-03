Meghan Markle-t bíróság elé citálja a féltestvére, aki mellett édesapjuk is tanúskodni fog

A 77 éves Thomas Markle-t pedig a felperes, az 57 éves Samantha Markle tanújaként idézték be. Samantha beperete húgát, amiért szándékosan hazudott Oprah Winfrey-nek, hogy bemocskolja rokonait, akikkel nem hajlandó tszóba állni, amióta Harry herceggel kezdett randevúzni.

Amikor eljegyezte őt a herceg, és elkezdte tervezni az esküvőt, teljesen megszakította kapcsolatát a családjával, és még levelet is írt apjának, hogy hagyja őt örökre békén. Thomas Markle a The Mailben közölt egy levelet, amely miatt Meghan keresetet nyújtott be az újság kiadója ellen. A hercegné ugyan megnyerte a pert, bár bizonyíthatóan nem mondott igazat a bíróságon. Nem ez az első alkalom, hogy pontatlan információkat közölt.

Thomas Markle most egyértelművé tette a YouTube-on, hogy tanúskodni fog Samantha lánya mellett, akiről állítólag hazudott Meghan. És arról is beszélt, hogy azt szeretné, hogy lánya, Meghan és férje, Harry szemébe nézhessen a bíróságon.

„Több mint négy éve próbálok személyesen találkozni a tárgyalóteremben a lányommal és vörös hajú férjével. Jó érzéssel fog eltölteni, hogy megvédhetem a nagyobbik gyermekemet”

– mondta Markle.

A tárgyalás polgári perként zajlik majd a Floridában, a tampai bíróságon. Samantha Markle 70 ezer dollárt követel a húgától.

Nový Čas/para