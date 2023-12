Meghalt a világ legszomorúbb elefántja (FOTÓ+VIDEÓ)

Azután vált népszerűvé, hogy szomorú állatkerti életéről készült képek megjelentek a közösségi oldalakon. Történetének köszönhetően több híresség figyelmét is felkeltette, akik segíteni próbáltak neki.

11 years ago when we visited the Manila Zoo and this is the first time I saw an Elephant but seeing Mali walking around , you will feel how lonely this elephant, it broke my heart...and now it was announced that Mali has died today. #Manilazoo #elephant #animallover pic.twitter.com/2wnkQAzpab

Mali Srí Lankán született 1974 és 1980 között. Édesanyja korán meghalt. Élete első éveit a kegallai Pinnawala Elefánt Árvaházban töltötte, amely a fogságban élő elefántok tenyésztésével és védelmével foglalkozott. Ezt a szervezetet azonban rengetegen kritizálták amiatt, hogy ezeket az emlősöket nagyon rossz körülmények között tartották és visszaélték velük. A helyet végül be is zárták.

Bár ez az eset megnyitotta az utat a többi állat számára a szabadság felé, Mali élete rosszból még rosszabbra fordult. Pinnawala elhagyása után a Srí Lanka-i kormány a Fülöp-szigetek akkori first ladyjének, Imelda Marcosnak adta oda őt. Egyike lett a két elefánt kedvencének, akik egy sokkal idősebb, Shiba nevű állattal osztoztak.

A nyilvánosságra került információk szerint a két állat nem volt túl jóban.

- mondta 2019-ben Marcelino Tasiong, a manilai állatkert korábbi vezetője, azonban később jóban lettek, és több évig együtt éltek.

Shiba 1990-ben múlt ki, így Mali élete végéig teljesen egyedül maradt. Az évek során megromlott az egészsége. Erre sok híresség felfigyelt, köztük volt Paul McCartney is, aki az állatvédelmi tevékenységéről is ismert.

- írta a zenész 2013-ban, a Fülöp-szigetek akkori elnökének, Benigno Aquino III-nak írt levelében.

A levélben az is benne állt, hogy ez a fajta ellátás nagyon fontos lett volna az állat általános egészségi állapota szempontjából.

- tette hozzá McCartney.

Mali története azonban nem ért véget happy enddel.

