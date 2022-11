Meghalt Aaron Carter, Nick Carter öccse

A portál ugyanakkor elsőre csak a rendőrségi bejelentés hírét közölte ennek kapcsán, mely szerint egy férfi megfulladt a kádban.

A 34 éves Aaron Carter a Backstreet Boys egyik legismertebb tagjának, Nick Carternek az öccse, és már 9 éves korától bátyja nyomdokaiba lépett énekesként, de közel sem aratott akkora sikereket.

Az elmúlt években Carter már inkább rapzenét csinált, tele volt az amerikai bulvársajtó azzal, hogy ő is tetoválásokat varratott az arcára. Karrierje során öt nagylemezt adott ki, de szerepelt celebes tévéműsorokban is, mint például a Dancing with the Stars.