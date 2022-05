Megdobta egy nőnek öltözött férfi tortával a Mona Lisát a Louvre-ban (VIDEÓ)

Váratlanul megjelent egy idős tolókocsis nőnek öltözött parókás férfi, aki egyszer csak felállt a kerekesszékből, és egy tortát vágott a festmény golyóálló üvegéhez. Hogy miért folyamodott ilyesmihez az illető, nem derült ki.

A Twitterre feltöltött videón már csak az látható, hogy törölgetik a golyóálló üveget.

Maybe this is just nuts to me but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM