Még csak január van, de már meg is van az év szívatása: pornóval trollkodták szét az élő adást

A stúdióban éppen hárman beszélgettek, mikor újra és újra felcsendültek a pornós hangok.

VIDEÓ:

Végül csak a meccs után találták meg a hangok forrását, egy a díszletre felragasztott a mobiltelefon idézte elő az incidenst.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je