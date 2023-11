Majomarcúnak csúfolták egykoron a világ legszőrösebb lányát, akire a betegsége ellenére rátalált a szerelem (FOTÓK)

Supatra. 1999. augusztus 5-én született. Egy gyermek érkezését általában az öröm fémjelzi, de ebben az esetben más volt a helyzet. Supatria túlzott szőrzete mindenkinek feltűnt. Szinte az egész testet beborította, és még az ottani orvosok sem találkoztak még hasonló esettel. Egy idő után azonban kiderült, hogy a lánynak nagyon ritka bőrbetegsége van, az úgynevezett Ambras-szindróma. Ez utóbbi annyira szokatlan, hogy mindössze 50 esetet dokumentáltak az egész világon. A szindróma túlzott szőrnövekedést okoz a testen, kivéve a tenyéren és a talpon. A kislány születése után édesanyja el akarta hagyni a kórházat, de az orvosok nem akarták elengedni, mert attól féltek, hogy letagadja a gyermekét, de az asszony azt mondta az orvosoknak, hogy soha nem fogja elhagyni őt, bármilyen is történjen.

Supatra szerető családban nőtt fel, azonban gyakran gúnyolták, csúfolták pt az emberek. A lány arcát szőr borította, és még a lézeres vagy más orvosi eljárások sem tudták lassítani a szőrnövekedésen. Az iskolában is megalálzták, amit ő nem igazán értett. Ő maga egy normális lánynak tartotta magát, akinek csak szőr van a testén. Osztálytársai eleinte féltek tőle, de idővel rájöttek, hogy ő is olyan, mint ők. A tanárok szerint szorgalmas tanuló volt, később az egyik legnépszerűbb gyerek lett az iskolában. Imádott táncolni és énekelni is

Szülei is úgy bántak vele, mint a többi gyerekkel, és soha nem éreztették vele, hogy ő kevésbé fontos a számukra. Mindenhová magukkal vitték őt, és nem szégyellték, hogy másképp néz ki, mint a többi gyerek. Idővel Supatra belenyugodott abba, ahogy kinéz, és megértette, hogy betegségére nincs gyógymód.

A diagnózis ellenére talált magána párt, és olyan fotókon mutatta meg magát, ahol nem volt az arcán szőr. Néhányan azt hitték, hogy végre meggyógyult, de az apja elmagyarázta, hogy úgy döntött, leborotválja a szőrt magáról, hogy megmutassa az arcát.

Miután végre megtalálta a szerelmet és a boldogságot, Supatra elhatározta, hogy pozitív életet él, és ezt az üzenetet szeretné tovább adni más embereknek is. Úgy gondolja, hogy mindenki szép a maga módján, és másokat is arra szeretne ösztönözni, hogy magukévá tegyék egyéniségét és sugározzák kifelé a belső szépségüket.

