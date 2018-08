Majka és társa útjai különváltak

Az énekes később a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben tisztázza döntése okát.

Majka arról írt, nem tudja tovább fedezni Széki Attila – művésznevén Curtis – életét, ami a drogról és a hazugságokról szól.

"A kálvária 5 éve kezdődött, de 3 évvel ezelőtt történt meg az, ami már kihatott a színpadra is. Akkor egy emelt hangú beszélgetésben számon kértem hogy gondolja ezt, és hogy meri ezt megtenni, de a később elhangzott bocsánatkérések és a barátságunk megmentette a kapcsolatunkat. Aztán az ígéretek ellenére semmi nem változott. Mindenhol tartozás, mindenhol probléma, amerre járt. Ez nagyjából végigkísért minket az elmúlt 5 évben!"

– írta a posztban.

Arról is szót ejtett Majka, hogy Curtis kokainozott, és az elmúlt években nem tudott egy olyan dalt kipréselni magából ami megállta volna a helyét a mai közegben.

"Mindig keresztülvittem az igazam, és mindig megálltam a helyem a világban. Most is ezt fogom tenni! Túl vagyok életem legnehezebb időszakán, megoldottam. Ezt is megfogom! A szívem megszakad, de nincs több fegyver a kezemben, hogy megoldjam ezt a problémát!"