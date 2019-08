Majka adta az ötletet a TV2 új vetélkedőjéhez

A játékosoknak nemcsak az eszüket kell majd használniuk a vetélkedő során, de a műsor az adrenalinszintjüket is feltolja. A műsorban nyolc körön keresztül 50 milliós pénznyereményért játszanak majd a párosok, akiknek nemcsak kvízkérdésekre kell választ adniuk, de olyan izgalmas elemeket is tartalmaz a formátum, ami a játékosok adrenalin szintjét is megmozgatja.

„Régóta dolgozunk ezen a közös projekten Majkával. Tehetsége, kreativitása és a sok éves televíziós tapasztalata biztosíték arra, hogy a saját ötlete alapján készülő új műsort is sikerre vigye” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója. Az új gameshow-hoz már elindult a casting felhívó.

Majka hozzátette: amióta csak televíziós műsorokat vezet, mindig is foglalkoztatta egy új, eredeti formátum ötlete. Nagy öröm számára, hogy a TV2 partner volt ennek a megvalósításában. Olyan gameshowt képzelt el, ami modern, pörgős és a képernyőn keresztül a nézőknek épp olyan élvezhető, mint a forgatás alatt.

(Sorozatwiki)