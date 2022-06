Madonna az ágyon ülve a lábai közét mutogatta (FOTÓK)

Nem zavarja őt semmiféle kritika, mintha utóbbiak éltetnék.

Legutóbb a hálószobájából posztolt, ahol az ágyon ülve és fekve pózolt be az őt fotózónak. Ugyan nem volt meztelen, de így is elég sokat mutatott magából. Még egy napszemüveget is felkapott magára, aztán érdekes pózban fényképeztette magát, széttárt lábakkal, magassarban, combig érő harisnyában. A lapozható poszt többi felvételén epdig az ágyon fetreng.

-para-