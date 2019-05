Luke Perryt környezetbarát módon temették el

Luke Perry március 4-én hunyt el, halálát agyvérzés okozta.

Az elhunyt színész 18 éves lány ezt írta erről a nem rendhagyó folyamatról:

"Decemberben két barátommal San Francisco-ba látogattam, és elmentünk a Redwood Nemzeti Parkba is. Ott csodálatos gombákat fotóztam. Számomra ezek az élőlények egy ideje már jóval többet jelentenek. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire zseniális ez az öko-temetési mód. Erre apám is rácsodálkozott, és így a végakarata is teljesülhetett. Gyönyörű gesztus egy gyönyörű bolygóért, amiről szeretném, ha mindenki tudna"