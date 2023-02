L.L. Junior mindenhová viszi a nagymegyeri rappertársát, akit korábban rablás miatt kapcsolt le a NAKA

Ahogy arról mi is beszámoltunk még októberben, őrizetbe vette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) egy dél-szlovákiai bűnözői csoport tagjait, akik rendőrnek öltözve készültek rablást végrehajtani Pozsony megye területén. A hírt elsőként a Startitup.sk portál közölte. Fegyvereket, rendőregyenruhákat, golyóálló mellényeket, rendőrsisakokat és -jelvényeket foglalt le a NAKA a házkutatások során.

A Blikk arról számolt be, hogy most, mintha mi sem történt volna, a nagymegyeri férfi L.L. Junior oldalán jelent meg a Mokkában, és bár Junior korábban elhatárolódott Bálinttól, most arról beszélt, hogy a szárnyai alá veszi zenésztársát.

(A Mokka adásának 29. percétől látni a beszélgetést a zenészekkel.)

Láttam az alázatot, szorgalmat benne, Burai Krisztiánnal és Dér Henivel is forgatott klipet, így elkezdtünk együtt dolgozni és egész évben fogunk együtt dolgozni – mondta a Mokkában Junior, aki azért szeretne vele együttműködni, mert tetszett neki, hogy kitartó.

