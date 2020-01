Liptai Claudia szívszorító levelet írt Gesztesi Károlyhoz

Volt felesége és egyetlen lányának, édesanyja, Liptai Claudia egy nagyon szomorú levelet írt Gesztesihe. A z Instagrmra posztolt levélben többek között az is olvasható, hogy sosem gondolta volna azt, hogyha a színész egyszer örökre távozik, akkor az ennyire összeroppantja az ő lelkét.

"Drága Tobi!

Szinte megbénulnak az ujjaim, amikor ezeket a sorokat írom. A lelkem most is annyira fáj, mintha lenne benne "egy marék forró lepke." Ez nem egy búcsúlevél, hanem egy levél neked, magamnak. 25 éve része vagy az életemnek. Mindig tudtam, hogy szeretlek, mint volt férjemet, kislányom édesapját, barátomat. De egy héttel ezelőttig magam sem voltam tisztában azzal, hogy ha te egyszer nem leszel, az teljesen összeroppantja a lelkem. A lélek. Az egyik barátod fogalmazott úgy, hogy 185 centi lélek voltál. Az a szeretetáradat, amit hallgattam az elmúlt napokban, szinte már fájt. Állandóan küzdöttél azzal a félelemmel, hogy szeretnek-e? Most üvöltve mondom, gyere vissza, Tobika, és éld meg ezt a szeretetet!