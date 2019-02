Liam Neeson rasszista megjegyzése miatt lemondták legújabb filmjének vörösszőnyeges bemutatóját (VIDEÓ)

-illusztráció- (Fotó: YouTube)

A Dermesztő Hajsza című film New York-i premierjét megelőzően ugyanis sokan bírálták Neeson minapi interjúját, amelyben arról beszélt, hogy sok évvel ezelőtt bosszúállásként szándékosan feketékre akart támadni.

A The Independent című brit lapban hétfőn megjelent interjúban Neeson legújabb filmjéről szólva elmondta, hogy mintegy 40 évvel ezelőtt bosszút akart állni egy barátja megerőszakolásáért, egy feketét akart megölni, mert barátja állítása szerint egy fekete férfi támadta meg őt.

A Lionsgate filmstúdió nem kommentálta az ügyet, de egy közeli forrás szerint a vörösszőnyeges bemutatót - ahol a sztárokról fotók készülnek, illetve interjúkat adnak - nem találta helyénvalónak a stúdió.

Az Egyesült Államokban jelenleg is zajlik a Dermesztő Hajsza című film bemutatója, a történetben az Elrabolva-filmek sztárja, Neeson egy olyan férfit alakít, aki bosszút akar állni fia gyilkosain.

A színész a filmben alakított karakterével kapcsolatban beszélt arról a The Independent című lapban megjelent interjúban, hogy amikor évtizedekkel ezelőtt a tudomására jutott, hogy egy közeli barátját egy fekete férfi megerőszakolta, több éjszakán át a város feketék által lakta részeit járta egy bottal, arra várva, hogy valaki fizikai erőszakot provokáljon ki, és emiatt megtámadhassa. Neeson a kocsmák környékén járkált, abban bízva, hogy a távozók közül valaki majd beleköt, ő pedig megölheti az illetőt.

Neeson szerint mindez néhány napig, esetleg egy hétig tartott, majd segítséget kért indulatai kezelésére, meggyónt egy papnál, így végül nem történt fizikai erőszak. Elmondta azt is, hogy akkor is ugyanígy reagált volna, ha az elkövető fehér lett volna. A színész utólag borzalmasnak nevezte tettét, de hozzátette azt is, hogy tanult az esetből.

Az interjút övező negatív visszhangokra reagálva az amerikai ABC csatorna keddi Jó reggelt, Amerika című műsorában hangoztatta: ő nem rasszista, viszont úgy látja, a társadalomnak nyílt párbeszédet kell folytatnia annak érdekében, hogy véget lehessen vetni a rasszizmusnak és a bigottságnak. Neeson hozzátette: "mind politikai korrektséget színlelünk, így van ez ebben az országban, illetve az én hazámban is. Néha a dolgok mögé nézünk, és felfedezzük, hogy a rasszizmus és bigottság még mindig létezik".

(MTI)