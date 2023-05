Létrejött egy cég, ahol újraélesztik az ön lefagyasztott házi kedvencét

Az alapító szerint több mint 500 állat van a várólistán.

A Cryopets céget egy 24 éves Kai Micah Mills hozta létre. Elmondta, hogy ez egy olyan startup, amelynek célja, hogy megakadályozza a házi kedvencek halálát a fagyasztásnak köszönhetően. Ezért azt tervezi, hogy az Amerikai Egyesült Államok egész területén állatorvosi kórházakban fiókokat hoz létre.

Az orvosok rendkívül alacsony hőmérsékletre hűtik le az állat testét, kiszivattyúzzák a vérét, és úgynevezett krioprotektánsra cserélik. A lefagyasztott háziállatokat később folyékony nitrogénnel töltött Dewar-tartályokba teszik, és addig tárolják ott őket, amíg a tudósok rá nem jönnek arra, hogyan lehet megállítani az öregedést.

