Létezik Superman kristálybarlangja - több is van belőle Mexikóban (FOTÓK+VIDEÓ)

A gyönyörű barlang halálosan veszélyes lehet az emberre – számol be az IFLScience portál. Zárva van a nyilvánosság előtt . A58 Celsius-fok körüli hőmérséklet és 90-99 százalékos páratartalom és 10 perc ott tartózkodás után senki nem megy ki onnan élve.Az emberek tüdejében folyadék halmozódik fel, ami akár halált is okozhat. Ha a kutatócsoportok bemennek a barlangba, légzpkészülékes védőruhát vesznek fel, amely friss levegővel látja el őket. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a kutatás időtartamát körülbelül 10 percről 15-60 percre növeljék.

Azonban még a védőruházat sem garancia a biztonságra. A kristályok, amelyek egy része több tonna, gipszből vannak. Ez egy lágy ásvány, amely a Mohs-féle keménységi skála 2-es fokozata, ami csak egy szinttel haladja meg a skála legpuhább ásványát (talkum). Ez azt jelenti, hogy ezek a törékeny kristályok eltörhetnek és súlyos sérüléseket okozhatnak.

Caverns discovered during mining operations contain crystals of selenite (gypsum) as large as 4 feet (1.2 m) in diameter and 50 feet (15 m) long.



