Létezik időutazás? Sokan úgy gondolják, hogy a 61 évvel ezelőtti Brazília-Csehszlovákia vb-döntőn készült képen egy férfi mobiltelefont tart a kezében (FOTÓ)

Ennek a fotónak az alapos elemzése után nagy vita kerekedett, ugyanis a riporterek és fotósok között van egy ember, akinek a kezébe egy olyan tárgy van, ami hasonlít egy felnyitható telefonra – írja a Mirror portál.

Tényleg úgy tűnhet, hogy a brazil férfi a mobilját bámulja, azonban egészen másról van szó. Ez a készüléktípus közel 30 évvel később került a piacra, így több mint biztos, hogy nincs szó semmilyen időutazásról. Sokan ennek ellenére azt állítják, hogy valaki a jövőből érkezett a meccsre, de ez a hipotézis újfent nem igazolódott be. Az illető nem mobiltelefont, hanem tükörreflexes fényképezőgépet tart a kezében.

This photo was taken during the 1962 World Cup celebration, and shows Brazil holding up the trophy. Upon further inspection, you’ll see what appears to be someone taking a photo on a flip phone, which was not invented until the 1990’s. pic.twitter.com/88FW7BqaIa