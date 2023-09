Létezik egy család, amelynek tagjai négykézláb járnak - sokáig nem sikerült kideríteni, hogy ez miért van így (FOTÓK)

Az Ulas család Dél-Törökországból származik, és 19-en vannak. Viselkedésük miatt dokumentumfilm készült róluk.

A dokumentumfilmben Nicholas Humphrey evolúcióprofesszor többet szeretett volna megtudni a családról, ezért elment Törökországba, hogy megfigyelje őket a mindennapjaiban. Felfedezte, hogy az Ulas családban született 18 gyermek közül legfeljebb hatnak volt olyan egyedi fogyatékossága, amely az állapotukat okozta. Míg a török ​​tudósok azt hitték, hogy a család rossz evolúción ment keresztül, Humphrey szerint ez egy nagyon sértő és tudománytalan elméletnek számít.

