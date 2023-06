Létezik egy tó, amely méterrel az óceán felett található - a fotósok optikai illúziót hoztak létre a látványból (FOTÓK)

Az ott élő lakosok a „tó az óceán felett” nevet adták ennek a jelenségnek.

A Skócia, Izland keleti partja és Norvégia nyugati partja alkotta háromszög közepén fekszik a Feröer-szigetek nevű ország. Ez a Dán Királysághoz tartozó autonóm régió több mint 800 különböző méretű szigetből áll, amelyek közül egyik sincs 5 kilométernél távolabb a következő partjaitól.

Ezeknek a szigeteknek a része Vágar is, ez a terület szerint a harmadik legnagyobb az országban. A második világháború idején fontos stratégiai pontot jelentett a szövetségesek számára. Van ott egy tó, ami sokak szerint ellentmond a fizika törvényeinek. Ez a Sørvágsvatn-tó, más néven Leitisvatn, amely a legnagyobb a Feröer-szigeteken.

A nagy tó a sziget legmagasabb pontján található, amely több tíz méterrel az óceán szintje felett van. Ennek köszönhetően ez a gyönyörű természeti jelenség sok fotóst a helyszínre vonz, akik olyan képeket készítettek, amik azt mutatják, mintha a tó sokkal magasabban helyezkedik el.

Ezek a fotók megmutatják, milyen fontos a perspektíva. Valójában a 3,4 négyzetkilométer területű tó mindössze 30 méterrel van a tengerszint felett. Az illúziót egy sziklaszirt okozza, ami pár méterrel magasabbra van "helyezve".

Lake Sørvágsvatn in the Faroe Islands has been dubbed “the lake above the ocean” because the view from a particular angle is an optical illusion that makes it appears as though it's hovering directly above the ocean.



At one end of the lake is the Bøsdalafossur waterfall. pic.twitter.com/UyqVCUD0F6