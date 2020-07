Letartóztattak egy kengurut a rendőrök Floridában, mert ugrándozni merészelt az utcán - VIDEÓ

Miután telefonos bejelentést kaptak a szabadon ugrándozó kengururól, a Fort Lauderd ale-i rendőrök három háztömbön át követték, míg végül sikerült elfogniuk az állatot és betenniük autójukba. Egy farmra szállították, ahol a hatóság a lovait tartja.

A kenguru tulajdonosa, Anthony Macias a Sun Sentinel című helyi lapban elmondta, remélte, hogy visszaviszik neki a Jack névre hallgató állatot, a rendőrség azonban közölte, nem kaphatja vissza az erszényest, mert a városban nem tartható kenguru.

Macias három hónapja kapta Jacket egy másik városban élő férfitől, akinek el kellett költöznie és az állatot nem akarta magával vinni.

A rendőrség egyelőre nem tudja, hol lesz Jack végleges helye, de szóba jöhetnek Macias Palm Beach-en élő barátai. Abban a megyében engedélyezik a kengurutartást.

We all needed some happy news this Thursday @FLPD411 took the wandering little guy into custody AKA: The Fort Lauderdale Police Dept Barn #KangarooOnTheLoose #ThankYouFLPD. More @nbc6 pic.twitter.com/dA5KJg0Rwo