Leonardo DiCaprio többmillió dollárral támogatja az Amazonas védelmét

A pénz Steve Jobs üzvegyének és egy amerikai befektetési bankárral alapított Föld Szövetsége nevű szervezeten keresztül jutott el az alapítványhoz. DiCaprio gyűjtést hirdetett az Instagram-oldalán is, s arra kéri követőit, rajongóit, hogy ők is járuljanak hozzá ők is az Amazonas megmentéséhez.

"Az Amazon nemcsak erőforrás az ott élő őslakos közösségek számára. Ez nemcsak a bolygó egyik legnagyobb ökoszisztémája, hanem nagy szerepet játszik a globális éghajlat-stabilizációban, és nélküle globálisan k....tt szar helyzetben vagyunk, világosan fogalmazva! Ha nem tudsz 5 millió dollárt vállalni (valószínűleg), akkor van legalább egy nagyszerű módszer, amellyel segíthetsz - egyél kevesebb húst"

- olvasható a filmsztár Instagram-oldalán.

