"Emlékszem, hogy Natalie különösen szép volt, amikor anya azon az estén kitette őt a Chateau Marmont bejáratánál" - írja Lara Wood a Little Sister című memoárjában. A találkozót Kirk Douglasz színésszel édesanyjuk, Maria Zaharenko szervezte meg, aki azt gondolta, hogy sok ajtó nyílhat meg színésznő lánya előtt a híres és sármos filmsztár támogatásával.

"Hosszú idő telt el, amíg Natalie visszatért az autóba és felkeltett engem, becsapva a kocsi ajtaját" - emlékezett az 1955 nyarán történt esetre Lana Wood. Abban az évben ő és nővére Az üldözők című filmet forgatták. "Borzasztóan nézett ki, nagyon zilált volt és nagyon zaklatott, és ő és anya elkezdtek azonnal suttogni egymás között. Nem igazán hallottam őket, vagy vettem ki, hogy miről beszélnek. Szemmel láthatólag valami rossz történt a nővéremmel, de bármi is volt az, túl fiatal voltam, hogy elmondják nekem." A történtekkor Lana Wood nyolcéves volt.

Lana Wood szerint Natalie egészen felnőtt korukig nem beszélt neki az esetről, majd amikor leírta, miként vitték be Douglas lakosztályába, azt mondta húgának "és ő akkor bántott engem Lana".

Édesanyja és Natalie egyetértettek abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra az esetet, mert az tönkre tenné Natalie karrierjét. "Nyeld le" ez volt az anya tanácsa a memoár szerint, amelynek nagy része inkább Natalie Wood 1981-es halálára összpontosít. A haragban a világgal és a West Side Story sztárja az óceánba fulladt a kaliforniai Catalina szigete mellett. A jachton, amelyről tisztázatlan körülmények között éjjel a vízbe esett, ott volt férje, Robert Wagner és színész kollégája, Christopher Walken is. Halálát annak idején balesetként könyvelték el, ám az esetet a mai napig Hollywood legnagyobb rejtélyei között tartják számon.

Néhány éve új szemtanúk kerültek elő és a fejlemények fényében a "gyanús haláleset ügyében érintett személynek" nevezte meg a rendőrség Robert Wagnert, ám vádat nem emeltek ellene. Lana Wood őt tartja felelősnek nővére haláláért.

Könyvében felidézi, hogy megígérte nővérének, a Kirk Douglas általi erőszakot nem fogja nyilvánosságra hozni, de a pletykák annyira elterejdtek voltak, hogy amikor Douglas tavaly 103 éves korában meghalt, Natalie Wood neve gyakran felmerült vele kapcsolatban a Twitteren.

Lana Wood szerint, sok minden megváltozott a Natalie-vel folytatott beszélgetése óta, és most már elmondhatja az egész történetet.

Michael Douglas, Kirk Douglas fia ügynöke által kiadott közleményében röviden reagált: "mindketten nyugodjanak békében."

Kirk Douglas soha nem rejtette véka alá, hogy nőfaló volt és megcsalta a feleségét. 1988-ban megjelent emlékirataiban röviden írt Natalie Woodról is. Első találkozójukra úgy emlékezett viszza, hogy egy este, amikor gépkocsija megállt egy piros lámpánál az előtte álló autóból kiszállt egy bájos kislány bőrdzsekiben és oda rohant hozzá. "Douglas úr, aláírná a kabátomat" - mondta. "Míg ezt megtettem, a gépkocsit vezető nő is kiszállt és bemutatta a lányt. "Ő a lányom. Ő is filmezik. Neve Natalie Wood". Ez volt az elsős alkalom, amikor először találkoztam Natalie-val. Után sokszor láttam őt, mielőtt meghalt abban a borzasztó balesetben" - írta.

mti/para