Lagzi Lajcsi végrendelkezett milliárdos vagyonáról

A lap szerint csak mocsai birtoka több mint 2,5 milliárd forintot ér.

Az örökség szétosztása na­gyon összetett és komplikált dolog, főleg úgy, hogy több minden a tulajdonomban, résztulajdonomban áll. Születésnapom alkalmával engem is megérintett az elmúlás gondolata, úgyhogy már a végrendeletemet is megírtam, ami az ügyvédemnél van letétbe helyezve. A pénzügyi kultúrám részéhez nemcsak a jövedelem felhalmozása, hanem annak megőrzése is hozzátartozik, így hát a javaimat szeretném azokra az emberekre hagyni, akiknél tudom, hogy jó kezekben lesz. Egy jó barátomnak például az egyik ingatlanomat szánom, no­ha ezt még ő sem tudja. A feleségemre és a három gyerekemre is gondoltam természetesen, a fejemben már meg is van, hogy kire mit hagyok, azonban ezt még velük is meg kell beszélnem. Er­ről ma szeretném megkérdezni őket, s az, rábólintanak-e a végrendeletemre vagy sem, még számomra is meglepetés