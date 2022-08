Lady Diana 25 éve halt meg

Diana Francis Spencer 1961. július 1-jén született brit arisztokrata családban, a Lady előnevet 1975-ben kapta meg, amikor apja Spencer grófja lett. Szülei 1969-ben elváltak, ő iskolái elvégzése után gyermekgondozóként dolgozott. 1977-ben egy vadászaton ismerkedett meg a nála tizenhárom évvel idősebb Károly walesi herceggel, akivel 1981. július 29-én a londoni Szent Pál-székesegyházban "az évszázad esküvőjén" fogadtak örök hűséget.

Diana egyik napról a másikra a világ legtöbbet fényképezett asszonyává vált. A félénk és tapintatos hercegnő természetes kedvességével meghódította alattvalói és az egész világ szívét, kiérdemelve "a nép hercegnője" nevet, népszerűségét jótékonysági célokra használta fel. A csillogó felszín mögött azonban boldogtalan nő rejtőzött, szenvedett a királyi családot gúzsba kötő merev szabályoktól, hagyományoktól, viszonya feszültté vált anyósával, II. Erzsébet királynővel.

A házasságból 1982. június 21-én megszületett Vilmos herceg, 1984. szeptember 15-én Harry herceg, de a szülők egyre távolabb kerültek egymástól. Károly az esküvő után is fenntartotta viszonyát titkos, majd egyre kevésbé titkos szerelmével, Camilla Parker Bowlesszal, akit 2005-ben feleségül is vett. A sértett és megalázott hercegnőnél 1984 után depressziós tünetek, kóros evési rohamok (bulimia) jelentkeztek, többször öngyilkosságot is megkísérelt. Mindebből a nagyközönség sokáig semmit sem sejtett: Lady Di manökennek beillő alakjával és fotogén arcával, elegáns ruhákban gyakran tűnt fel a színes bulvármagazinokban, divatikonnak is számított. A hercegi pár 1992 végén hivatalosan is külön költözött, a válást tizenöt év házasság után, 1996. augusztus 28-án mondták ki. Diana az előző évben, 1995-ben a brit monarchiát alapjaiban megrázó, híres-hírhedt interjút adott, amelyben nyíltan megkérdőjelezte Károly trónörökös alkalmasságát az uralkodással járó feszültségek elviselésére, házasságát pedig "kissé zsúfoltnak" nevezte, "mert hárman voltak benne".

Diana a válás után elvesztette az "Ő Királyi Felsége" címet, de megtarthatta a "walesi hercegné" titulust. Élete nem lett könnyebb, a minden lépését követő lesipuskás fotósok, a paparazzik továbbra is a nyomában loholtak. 1997. augusztus 31-én éjszaka is a sajtó szenzációra éhes munkatársai elől menekült barátjával, az egyiptomi milliomos Dodi Fayeddel, amikor autójuk egy párizsi híd aluljárójába csapódott. Fayed és a sofőr a helyszínen életét vesztette, a biztonsági övet nem használó Diana a kórházban halt bele sérüléseibe. A hercegnő az egész világot sokkoló halála "kollektív hisztériát" váltott ki hazájában, temetésén több millióan vettek részt, a szertartás tévéközvetítését becslések szerint két és félmilliárd ember nézte világszerte. A hercegnőt a Spencerek althorpi birtokán, a hatalmas kastélypark tavának közepén, egy kis szigeten helyezték örök nyugalomra.

Lady Di élete és halála körülményei iránt azóta sem lankad az érdeklődés, megjelent "igaz története", könyvet írt inasa és vélt szeretője is. Az összeesküvés-elméletek hívei - élükön Mohamed Fayeddel, Dodi apjával - nem találják kielégítőnek a francia és brit hatóságok által lefolytatott vizsgálat egybehangzó eredményét, amely szerint a sofőr részegen ült a volán mögé és túl gyorsan hajtott. (2008-ban a londoni felsőbíróság esküdtszéke a hivatalos vizsgálat eredményétől eltérően nem balesetnek, hanem gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítette Diana halálát, amelyért a kocsit üldöző paparazzikat és a sofőrt tették felelőssé.) Az összeesküvés-elméletek hívei szerint Diana merénylet áldozata lett, amely a brit titkosszolgálat a királyi család utasítására szervezett meg, akár azért, mert a hercegnő volt férje útjában állt, akár azért, mert tartottak attól, hogy a házassági terveket szövögető Dodi személyében muszlim kerülhetett volna Vilmos herceg, a trón várományosának közvetlen környezetébe. Időről időre az az újra meg újra megcáfolt hír is felröppen, hogy Diana a baleset idején már állapotos volt.

A hercegnő számtalan alkotást ihletett, Elton John a temetésén előadott Candle in the Wind című dala akkor minden idők legkelendőbb kislemeze lett, született róla regény és zenemű, színházi előadás. Londonban szökőkút őrzi emlékét a Hyde parkban. Stephen Frears rendező A királynő című filmje a halála utáni feszültségekkel és érzelmekkel teli hétről szól. 2020-ban 3D virtuális múzeum nyílt az interneten, ahol ezernél több tárgy mutatja be interaktív környezetben a hercegnő életét. A hercegnő feltűnik a Netflix a brit királyi családról szóló A korona című sorozatában, s nemrég került a mozikba a Spencer című film, amelyben Kristen Stewart személyesíti meg Dianát.

Diana minden porcikájában modern nő volt, vállalta önmagát, még gyengeségeit és betegségét is. Fiai is őrzik anyjuk emlékét: Vilmos az ő eljegyzési gyűrűjével jegyezte el Katalin hercegnőt, másodszülött kislányuk megkapta a Diana nevet is. Harry és Vilmos tavaly, anyjuk születésének hatvanadik évfordulóján állíttatott szobrot Diana egykori, Vilmos és Harry jelenlegi londoni rezidenciája, a Kensington-palota parkjának nyilvánosan látogatható részén.

