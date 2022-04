A labdarúgóvilág együttérzéséről biztosította az újszülött gyermekét gyászoló Cristiano Ronaldót

A Manchester United és Portugália sztárja októberben jelentette be, hogy partnerével, Georgina Rodriguezzel ikreket várnak. Decemberben pedig elárulták, hogy Georgina fiút és lányt hord a szíve alatt.

A Manchester United rögtön üzent a sztárjátékosnak:

Manchester Unitedes csapattársa, Marcus Rashford hétfőn ezt a Twitter-üzenetet posztolta:

Thoughts are with you and Georgina brother I’m so sorry