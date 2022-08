Kulcsár Edina sokkot kapott, amikor megtudta, hogy babát vár

A modell emiatt a Dancing with the Stars harmadik évadában való szerepléstől is visszalépett, helyét Berki Mazsi vette át – írja a 24.hu.

Edina elmondta, hogy sokkot kapott, mikor megtudta, hogy terhes, most pedig a Blikknek azt is elárulta, miért lepte meg őket ennyire a hír.

"Szerettünk volna közös babát, de csak jövőre. Úgy terveztük, idén még dolgozunk, én végigcsinálom a Dancing with the Starst, és utána vágunk bele a családalapításba. Azért is ért mindkettőnket ilyen váratlanul, mert fogamzásgátlót szedtem. Ez a baba viszont nagyon jönni szeretett volna, mi pedig leírhatatlanul boldogok vagyunk, hogy végül is így alakult. Ő egy igazi szerelemgyerek."