Közzétették a megkoronázott III. Károlyról és családjáról készült hivatalos fotót (FOTÓK)

Károly külön portréján III. Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint egy tapasztalt uralkodó látható, aki ismeri a saját gondolatait, és ezért tudja, mit csinál.

Fotó: TASR/AP

Fotó: TASR/AP

Ez vonatkozik a szűkített listára olyan dolgozó családtagokra is, akikre számíthat. Ők voltak azok, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy közös portrén szerepelhettek vele és feleségével.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve hozzátette, a többi családtag távolmaradásának okát nyilván mindenki tudja, ezzel is utalva a problémás Harry és András hercegre. A közös portréról a trónörökös, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné sem hiányozhatott. III. Károly úga, Anne hercegnő az uralkodó jobbján áll.A szakember szerint nem véletlenül tölti be ezt a fontos pozíciót. A király tisztában van vele, hogy Anne szorgalmas nő, akit nemcsak ő, hanem az egész nemzet is tisztel. A portré meglepetése Lady Ogilvy jelenléte Edinburgh hercege és hercegné között.

A legtöbb brit még csak nem is hallott erről a törékeny asszonyról. Ő a néhai II. Erzsébet királynő unokatestvére, aki egyben az egyik legközelebbi barátja is volt.

Nový Čas/para