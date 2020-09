Koronavírusos lett Dwayne Johnson, a Szikla és az egész családja

"A koronavírus nagyon más felépülést igényel, mint egy csúnya sérülés, beszélhetünk akár törésről is, amivel már volt tapasztalatom. Elsődleges célom mindig is az, hogy megvédjem a családomat, most is azt kívánom, bárcsak egyedül én kaptam volna el a vírust. Mindannyian elkaptuk, ami gyomorrúgással ért fel nekem. Már jól vagyunk, nem fertőzünk, hála istennek, egészséges mindenki. Számítunk a jókívánságaitokra, tudom, hogy nem mindig kerülsz a vírus jobb végére: sok barátom elvesztette a szüleit, a könyörtelen járvány nem válogat. Jókívánságaitokat elraktározzuk, de jól vagyunk."

Hozzátette, legyen szíves mindenki maszkot viselni, egyúttal nagyon gondolják meg a hatalmas összejövetelek megrendezését.

(via24.hu)