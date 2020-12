Kórházba került George Clooney - rövid idő alatt rengeteget fogyott

Az amerikai színész betegségét hirtelen fogyása okozhatta, ugyanis 13 kilót adott le a Mindight Sky című filmjének a kedvéért.

Clooney gyomorfájás miatt került kórházba, hetekig tartott a lábadozása.

Azt nyilatkozta a Mirror című brit bulvárlapnak, hogy sokat szeretett volna fogyni rövid idő alatt, de nem volt elég óvatos. A színész egyébként nem csupán a szereplője az új filmnek, hanem a rendezője is. Elárulta azt is a Mirrornak, hogy az állapota miatt nehezen bírta a forgatást, mert alig volt ereje. Emellett a filmet egy finnországi jégmezőn forgatták, ez is nehézséget okozott.

A Mindight Sky december 23-tól lesz látható a Netflixen. Clooney egy olyan tudós bőrébe bújik, aki az Északi-sarkon egyik kutatóállomásának a munkatársa, és egy szörnyűségről szóló infót kell eljuttatnia az űrhajósoknak.

viahvg.hu