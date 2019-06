Kitiltották az Instagramról a BL-döntőt megzavaró szexbombát

Ennek köszönhetően gyorsan 2 millióra ugrott Instagram-követőinek a száma.

Most azonban úgy néz ki, kitiltották a kép-és videómegosztó közösségi oldalról, mert eltűnt az Instagram-profilja. Ha nem is törölték, de nagy valószínűséggel felfüggesztették a profilt. Egyelőre semmit sem tudni biztosan, mindkét lehetőség fennáll.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU